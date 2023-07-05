ВСУ обстреляли приграничный российский регион из РСЗО

Mash: ВСУ обстреляли Курскую область из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область из РСЗО «Град». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под обстрел попал один из граничащих с Украиной районов — Глушковский. Снаряды попали в жилой дом в поселке Краснооктябрьский. По данным из открытых источников, указанный населенный пункт вплотную прилегает к российско-украинской границе.

Количество пострадавших уточняется.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Горналь. По словам главы региона, артиллерийский снаряд попал в частный дом. Людей в тот момент в помещении не было. Губернатор пообещал выплатить компенсацию собственникам в случае, если дом не будет подлежать восстановлению.

