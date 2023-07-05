Песков сообщил о международных контактах Путина

Песков: 5 июля Путин может провести международный телефонный разговор

Сегодня, 5 июля, во второй половине дня у российского президента Владимира Путина может состояться международный телефонный разговор. Об этом сообщил его пресс-секретарь и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Не исключаем во второй половине дня международного телефонного разговора», — прокомментировал он, добавив, что если разговор удастся провести, то об этом будет дано отдельное сообщение.

1 июля Путин провел телефонные переговоры с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны. Аббас заявил о полной поддержке действий российских властей по защите правопорядка, предпринятых во время событий 24 июня. Кроме того, главы государств выразили настрой на развитие дружественных российско-палестинских отношений.