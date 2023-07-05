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20:30, 5 июля 2023Путешествия

Названы простые способы избежать кражи во время отдыха на пляже

Express: блогер посоветовал прятать ценные вещи в песок под полотенцем во избежание кражи

Фото: Alex Perez / Unsplash

Туристам назвали простые способы избежать кражи во время пляжного отдыха. Советы эксперта по путешествиям опубликовало издание Express.

Блогер Ник Кембел (Nick Kembel) порекомендовал туристам не выставлять напоказ ценные вещи на пляже и прятать их от потенциальных злоумышленников. «Мой друг, опытный серфер из Австралии, часто зарывает ключи от машины в песок под полотенцем, и это хитрый трюк, достойный внимания», — рассказал эксперт, предупредив, что туристы должны обязательно убедиться, что помнят, куда положили свое имущество.

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Еще один совет от опытного путешественника — купить хорошую водонепроницаемую сумку для хранения денег и документов. Кроме того, во избежание кражи туристы могут воспользоваться портативным сейфом с кодовым замком. По словам Кембела, такая вещь может отпугнуть воров, поскольку сейф слишком тяжелый, чтобы с ним сбежать.

Туристам, отдыхающим на пляже в одиночку, эксперт посоветовал найти таких же путешественников без компании и договориться с ними о том, чтобы по очереди смотреть за вещами друг друга, давая каждому возможность искупаться в море.

Ранее бортпроводник посоветовал туристам прятать ценные вещи в пустой пакет из-под чипсов, чтобы избежать кражи в номере отеля. Сотрудник неназванной иностранной авиакомпании Мигель Муньос (Miguel Muñoz) рассказал, что еще один простой способ уберечь ценности от воров, — спрятать их в бесплатные туалетные принадлежности в номере.

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    Марина Черняк
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