В Белоруссии допустили применение ядерного оружия в случае вторжения в страну

ВС Белоруссии допустили применение ТЯО в случае вторжения в страну

В Минске допустили применение тактического ядерного оружия (ТЯО) по сопредельным странам в случае их вторжения в республику. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника факультета генштаба Вооруженных сил Белоруссии Андрей Богодель, передает «Интерфакс».

По его словам, страна возвращает ТЯО для сдерживания аппетитов западных соседей. Его размещение даст возможность нанести ответ в случае создания группировки, сопоставимой по силе с ресурсами Минска.