Лукашенко порассуждал о необходимости ядерного оружия

Лукашенко заявил, что ядерное оружие в Белоруссии не будет применено, но оно должно быть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие не будет применено, пока оно находится в республике. Его слова передает БелТА.

«Чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Белоруссии, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — сказал он.

Лукашенко отметил, что появление на территории Белоруссии ядерного оружия было его «жесточайшей инициативой».

16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Москва доставила первые ядерные заряды в Белоруссию. До этого Путин уточнял, что применение ядерного оружия со стороны России возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности государства. В то же время российский лидер подчеркивал, что отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания.

Ранее Путин ответил на требование стран НАТО к Москве сократить ядерное оружие фразой «хрен им». По словам политика, у российской стороны больше ядерных вооружений, чем у стран блока, и в альянсе понимают это.