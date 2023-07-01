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03:17, 1 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко порассуждал о необходимости ядерного оружия

Лукашенко заявил, что ядерное оружие в Белоруссии не будет применено, но оно должно быть

Фото: Илья Питалев / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие не будет применено, пока оно находится в республике. Его слова передает БелТА.

«Чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Белоруссии, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — сказал он.

Лукашенко отметил, что появление на территории Белоруссии ядерного оружия было его «жесточайшей инициативой».

16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Москва доставила первые ядерные заряды в Белоруссию. До этого Путин уточнял, что применение ядерного оружия со стороны России возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности государства. В то же время российский лидер подчеркивал, что отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания.

Ранее Путин ответил на требование стран НАТО к Москве сократить ядерное оружие фразой «хрен им». По словам политика, у российской стороны больше ядерных вооружений, чем у стран блока, и в альянсе понимают это.

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    Марина Совина
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