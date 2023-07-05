Новые iPhone получат увеличенную батарею

ITHome: смартфоны iPhone 15 получат увеличенный по сравнению с iPhone 14 аккумулятор

Компания Apple запланировала заметно увеличить срок автономной работы своих смартфонов. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

Журналисты медиа сослались на отчет инсайдера, якобы связанного с Foxconn — основным производителем смартфонов Apple в Китае. По информации автора, все устройства серии iPhone 15 получат увеличенные аккумуляторы — батареи станут больше примерно на 350-600 миллиампер-часов по сравнению с устройствами 2022 года выпуска.

Так, батарея самого доступного девайса новой серии — iPhone 15 — увеличится с 3279 до 3877 миллиампер-часов, iPhone 15 Plus — с 4325 до 4912 миллиампер-часов. Батареи увеличенной емкости получат и премиальные модели. Инсайдер сообщил, что аккумулятор iPhone 15 Pro увеличится с 3200 до 3650 миллиампер-часов, iPhone 15 Pro Max — с 4323 до 4852 миллиампер-часов.

Журналисты издания заметили, что Apple почти каждый год делает акцент на том, что их новые смартфоны получают улучшенные батареи. Однако авторы подчеркнули, что разница между аккумуляторами аппаратов серий iPhone 14 и iPhone 13 оказалась не очень большой.

Ранее инсайдеры рассказали, что компания Apple решила не ограничивать скорость беспроводной зарядки своих новых смартфонов. Так, авторы выяснили, что аппараты iPhone 15 будут заряжаться с одинаковой скоростью — как при использовании оригинальной, так и сторонней зарядки.