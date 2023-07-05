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14:47, 5 июля 2023Мир

Ряд стран вместе с Украиной подали иск в Международный суд ООН против Ирана

Великобритания, Канада, Швеция и Украина подали иск в Международный суд ООН против Ирана

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Великобритания, Канада, Швеция и Украина подали иск в Международный суд ООН против Ирана из-за сбитого в 2020 году украинского пассажирского самолета близ Тегерана. Об этом говорится в совместном заявлении дипломатических ведомств этих государств, опубликованном на сайте МИД Украины.

«Как мы неоднократно отмечали, действия и бездействие Ирана по сбитию самолета рейса PS752 двумя ракетами "земля-воздух", запущенными членами Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Ирана, составляют нарушения международных правовых обязательств Ирана, в отношении которых он должен взять на себя», — сказано в публикации.

Лондон, Оттава, Стокгольм и Киев обвиняют Тегеран в непринятии мер для предотвращения катастрофы, а также в отказе проводить полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. По версии Ирана, вина за катастрофу лежит на операторе системы ПВО — самолет был идентифицирован как вражеская цель, по нему выпустили две ракеты.

Киев обвиняет Тегеран в попытке скрыть истинные причины крушения лайнера. Предоставленный иранской стороной отчет, утверждают в МИД Украины, «не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели».

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    Виктория Кондратьева
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