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09:43, 5 июля 2023Ценности

53-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в купальнике и порадовала фанатов

53-летняя певица Дженнифер Лопес поделилась снимками в купальнике с декольте

Фото: @jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала фигуру в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикации и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

53-летняя поп-исполнительница поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала свое подтянутое тело. На размещенных кадрах знаменитость предстала в слитном купальнике светло-розового цвета, оформленном глубоким декольте. Ее образ дополнили солнцезащитные очки с массивными линзами, золотые серьги и подвеска с ее именем.

Поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись писать комплименты под постом, который набрал более 380 тысяч лайков. «Ты очень-очень красивая. Знай это», «Слишком горячо!», «Потрясающая женщина с великолепной фигурой», «Захватывает дух при виде твоих фото», «Красотка», — высказывались они.

В июне Дженнифер Лопес снялась в откровенных нарядах для мексиканской версии журнала Vogue. Знаменитость позировала в сером прозрачном платье и бежевом боди бренда Giorgio Armani, ботильонах Dolce & Gabbana и чокере марки Dior. При этом артистка распустила волосы, сделав объемную укладку, и нанесла макияж в коричневых тонах.

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    Мария Винар
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