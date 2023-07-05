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14:59, 5 июля 2023Бывший СССР

В ДНР уничтожен замкомандира элитного спецназа СБУ

В ДНР уничтожен замкомандира отряда спецназа СБУ «Альфа» Лакуста

Фото: РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) уничтожен заместитель командира элитного спецназа «Альфа» Глеб Лакуста. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Ликвидированный подполковник Глеб Лакуста занимал должность заместителя командира "Альфы" управления СБУ по Черновицкой области», — написал он. Подробности случившегося не сообщаются.

Лакуста до 2014 года являлся сотрудником спецподразделения МВД Украины «Беркут».

Ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытку контратаки Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки в ДНР. По данным источника в командовании группировки войск «Юг», российские авиация и артиллерия сейчас уничтожают остатки сил противника.

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    Варвара Кошечкина
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