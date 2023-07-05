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18:57, 5 июля 2023Мир

В США обратили внимание на развитую сеть российской разведки на Украине

Newsweek: российская разведка перехватывает почти все данные, что Украина получает от США

Фото: РИА Новости

Российская разведка перехватывает почти все разведывательные данные, которые Киев получает от США в рамках информационной помощи, что говорит о развитой сети спецслужб России на Украине. Об этом со ссылкой на американских аналитиков сообщает Newsweek.

«Эксперты разведки говорят, что российская разведка очень активна на Украине, и предполагается, что почти все, чем США делятся с Украиной, также попадает в руки российской разведки», — говорится в публикации.

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на представителей разведсообщества США сообщил, что ЦРУ активно участвует в конфликте на Украине. Как отмечает издание, для оказания секретной помощи Киеву в Вашингтоне создали две сети по доставке грузов, одна из которых тайная. Так, суда доставляют товары в порты Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши, откуда груз доставляют на Украину на автомобильном, железнодорожном и воздушном транспорте.

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    Виктория Кондратьева
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