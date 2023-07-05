69-я параллель
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14:06, 5 июля 202369-я параллель

В якорях российского атомного ледокола обнаружили гнезда чаек

В якорях российского атомного ледокола «Ленин» обнаружили гнезда чаек
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В якорях российского атомного ледокола «Ленин» в Мурманске обнаружили гнезда чаек. Об этом сообщает издание «Мурманский Вестник» в Telegram.

На опубликованных фотографиях видно, что на всех якорях ледокола, пришвартованного у морского вокзала, свито сразу несколько гнезд — в каждом из них сидят птицы.

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Ледокол «Ленин» был построен на Адмиралтейском заводе в Ленинграде в 1956-1959 годах и стал первым в мире судном с ядерной энергетической установкой. Ледокол является объектом культурного наследия федерального значения, сейчас внутри него находится музей.

Ранее сообщалось, что «Ленин» стал самым популярным туристическим объектом в Заполярье. Начиная с 2009 года атомный ледокол посетили более 560 тысяч человек.

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    Варвара Родикова
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