Стало известно об усилении обстрелов Лисичанска со стороны ВСУ

Марочко: ВСУ усилили хаотичные обстрелы окраин Лисичанска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении последних двух суток усиливают хаотичные обстрелы окраин Лисичанска. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Стало известно, что украинские военные также наносят удары по территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

По словам Марочко, удары наносятся хаотично, по квадратам, как реактивной, так и гаубичной артиллерией. Он считает, что вероятной целью противника является уничтожение предприятия и гражданской инфраструктуры.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ предприняли попытки прорвать российскую оборону на участке Сватово — Кременная. В штурме, по его словам, участвуют новоприбывшие подразделения.