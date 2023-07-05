Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:29, 5 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об усилении обстрелов Лисичанска со стороны ВСУ

Марочко: ВСУ усилили хаотичные обстрелы окраин Лисичанска

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении последних двух суток усиливают хаотичные обстрелы окраин Лисичанска. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Стало известно, что украинские военные также наносят удары по территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

По словам Марочко, удары наносятся хаотично, по квадратам, как реактивной, так и гаубичной артиллерией. Он считает, что вероятной целью противника является уничтожение предприятия и гражданской инфраструктуры.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ предприняли попытки прорвать российскую оборону на участке Сватово — Кременная. В штурме, по его словам, участвуют новоприбывшие подразделения.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные нанесли удар по дислокациям «Кракена» и «Грузинского легиона»

    Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из «Градов»

    Женщине дали совет о романе с женихом подруги

    53-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в купальнике и порадовала фанатов

    Число погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС снова возросло

    МИД КНР пригласил главу евродипломатии в Китай «в любое удобное для него время»

    В ДНР заявили о третьей волне украинского контрнаступления

    ФСБ задержала в аэропорту финансировавшего ВСУ россиянина

    Изнасиловавшего жену знакомого россиянина осудили на три года

    Создателей финансовой пирамиды осудят за хищение миллиарда рублей у россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости