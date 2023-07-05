Бывший генпрокурор Украины заявил об уходе из ВСУ из-за инвалидности

Бывший генпрокурор Украины Луценко заявил, что покидает ряды ВСУ из-за инвалидности

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что покидает ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за инвалидности. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Луценко дважды занимал должность министра внутренних дел Украины — в 2005-2006 годах, а также в 2007-2010. С 2016 по 2019 год был генеральным прокурором страны. 20 февраля 2023 года его назначили командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.

«Честь было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима — военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета», — написал экс-генпрокурор.

Характер инвалидности Луценко не уточняет. Он добавил, что в дальнейшем будет заниматься волонтерством.

4 марта стало известно, что Луценко получил приказ покинуть Артемовск, выбыть из подразделения ВСУ и продолжить службу в территориальной обороне. Такое решение он назвал «мелкой политической местью» со стороны офиса президента Украины.

