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13:18, 5 июля 2023Забота о себе

Дерматолог рассказала об «ожоге Маргариты» и способе его лечения

Дерматолог Мелани Палм: цитрусовый сок на коже приводит к ожогам под воздействием солнца

Фото: Berto Ordieres / Shutterstock / Fotodom

Фитофотодерматит или «ожог Маргариты» возникает из-за воздействия на кожу некоторых пищевых продуктов и солнца. Об этом рассказала врач-дерматолог Мелани Палм в беседе с изданием Verywell Health.

Специалистка отметила, что «ожог Маргариты» часто получают во время приготовления коктейлей с лаймом на свежем воздухе. Этим и объясняется его название.

Причиной ожога, по словам Палм, являются фурокумарины, которые содержатся в соке цитрусовых. Под воздействием солнечных лучей они приводят к покраснению кожи, сыпи и волдырям. Интенсивность симптомов зависит от концентрации вещества и времени воздействия солнца, а способ лечения такой же, как при обычном ожоге.

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Дерматолог посоветовала с осторожностью употреблять любые цитрусовые, находясь на солнце, не давать их детям и тщательно мыть руки после приготовления лимонадов и других блюд. Кроме того, Палм предупредила, что фурокумарины содержатся в моркови, сельдерее, петрушке, укропе и инжире, а также в соке сорняка борщевик. По ее словам, лучший способ защититься от ожога — носить на открытом солнце одежду с длинными рукавами, а в саду надевать перчатки.

Ранее врач-дерматолог Елена Мошкова предупредила о косметических средствах, которые не следует использовать в жару. По ее словам, косметика с нафталином и бенгальской розой может спровоцировать солнечный ожог.

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    Екатерина Улитина
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