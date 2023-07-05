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09:13, 5 июля 2023Силовые структуры

Россиянина с начиненными марихуаной мармеладными мишками арестовали

В Татарстане арестовали мужчину с мармеладными мишками, начиненными марихуаной

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Татарстане арестовали по статье о неподчинении требованиям полицейских 35-летнего жителя Казани, у которого обнаружили мармелад с наркотиками. Об этом в среду, 5 июля, сообщает в Telegram издание Baza.

Мужчину задержали 3 июля, когда во время осмотра его машины полицейские обнаружили 730 граммов мармеладных мишек с марихуаной. Также был найден тайник казанца, где хранился и остальной товар. Находка была изъята, а мужчина взят под стражу по административной статье. Однако, по информации издания, в отношении него уже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Перми у борца с наркотиками нашли 200 граммов метадона, которые он собирался продать.

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    Илона Палей
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