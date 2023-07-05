Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 5 июля 2023Россия

В предполагаемом месте крушения МиГ-31 на Камчатке нашли маслянистое пятно

Amur Mash: в предполагаемом месте крушения МиГ-31 на Камчатке нашли маслянистое пятно

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На Камчатке в предполагаемом месте крушения истребителя МиГ-31 нашли маслянистое белое пятно и следы пожара на берегу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника канала, в Авачинскую бухту направили Ил-38, так как ночные поиски потерпевшего крушения борта Минобороны не дали результата. С воздуха пилот самолета заметил большое светлое пятно в воде и черное на берегу.

На место обнаружения пятна направили спасательные суды, поиском двух пилотов истребителя занимается военная и гражданская авиация.

Борт Минобороны потерпел крушение во вторник, 4 июля, во время выполнения планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива. Истребитель выполнял полет без боекомплекта.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке. Среди раненых есть два ребенка

    Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу

    Из-за обстрела граничащего с Украиной российского региона пострадала школа

    «Газпром» увеличил поставки через Украину

    Россияне рассказали о вреде работы для их здоровья

    В России анонсировали открытие аналога Zara Home и H&M Home

    В предполагаемом месте крушения МиГ-31 на Камчатке нашли маслянистое пятно

    Звуки взрывов из-за работы ПВО в Белгороде сняли на видео

    Китай обвинил США в продаже оружия Тайваню

    Россиянам перечислили способы защитить дачу от воров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости