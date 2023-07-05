В предполагаемом месте крушения МиГ-31 на Камчатке нашли маслянистое пятно

Amur Mash: в предполагаемом месте крушения МиГ-31 на Камчатке нашли маслянистое пятно

На Камчатке в предполагаемом месте крушения истребителя МиГ-31 нашли маслянистое белое пятно и следы пожара на берегу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника канала, в Авачинскую бухту направили Ил-38, так как ночные поиски потерпевшего крушения борта Минобороны не дали результата. С воздуха пилот самолета заметил большое светлое пятно в воде и черное на берегу.

На место обнаружения пятна направили спасательные суды, поиском двух пилотов истребителя занимается военная и гражданская авиация.

Борт Минобороны потерпел крушение во вторник, 4 июля, во время выполнения планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива. Истребитель выполнял полет без боекомплекта.