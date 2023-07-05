Минтранс прокомментировал информацию о резервном фонде помощи пассажирам

Минтранс опроверг создание фонда помощи пассажирам обанкротившихся авиакомпаний

Минтранс России опроверг информацию о создании резервного фонда помощи пассажирам обанкротившихся авиакомпаний. Об этом сообщает РИА Новости.

«Информация, опубликованная сегодня в средствах массовой информации, в частности, об идеях взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения данного фонда, не соответствует действительности», — прокомментировали новость представители ведомства.

В Минтрансе подчеркнули, что ведущие российские авиакомпании уже выступили против идеи организации такого фонда, так как это, по их мнению, не соответствует главным задачам деятельности отрасли, в том числе повышению доступности авиауслуг для населения.

Ранее сообщалось, что Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с пассажиров при оформлении билетов на самолет на случай банкротства авиакомпании. Газета «Коммерсантъ» писала, что речь идет о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства перевозчика.