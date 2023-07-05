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11:45, 5 июля 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

Городское хозяйство Москвы: 5 июля после полудня в Москве ожидается гроза с дождем
СюжетЛивень в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве в среду, 5 июля, после полудня и до конца дня местами ожидаются гроза с дождем и шквалистым ветром, говорится в Telegram-канале городского хозяйства столицы.

Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Жителям города рекомендовали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили в случае, если гроза застала их на улице. В МЧС Москвы посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Водителям рекомендовали быть осторожными на дорогах — снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди автомобилей, избегать резких маневров.

Ранее руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал о дождях, которые с середины недели начнутся в центре Европейской части России. По прогнозам, 5 июля осадки ожидаются в Смоленской, Тверской и Брянской областях, ливни дойдут до Москвы и Московской области 6 июля, а в пятницу 7 июля окажутся в Рязанской, Ивановской и Владимирской областях.

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    Мария Черкасова
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