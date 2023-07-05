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12:36, 5 июля 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл отношение к россиянам в одной стране бывшего СССР

Доктор Мясников заявил о дружелюбном отношении к россиянам в Молдавии

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников, приехавший в Молдавию, раскрыл, как в этой стране относятся к россиянам. В своем Telegram-канале доктор заверил, что жители этого государства и других стран бывшего СССР настроены к тем, кто приехал из России, доброжелательно.

«Везде в бывших республиках простые люди помнят наш общий дом СССР и очень к нам дружелюбны», — заявил Мясников. По мнению доктора, называть молдаван, грузин или казахов врагами могут только люди «с неустойчивой психикой, депрессией и желанием плюнуть в суп к соседу».

В то же время, как утверждает врач, политики в странах бывшего СССР действительно бывают недружелюбны по отношению к России и россиянам. «Это провал уже нашей национальной политики. Мы пустили все на самотек, бросили, отдали нашу исконную сферу влияния Америке. И та не растерялась!» — счел Мясников.

Ранее доктор показал, как выполнять упражнения с гимнастическим роликом. «Волшебное упражнение — ролик! Адски тяжело, но возможно», — подписал Мясников видео. Он также перечислил несколько способов использования ролика в тренировках.

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    Мария Большакова
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