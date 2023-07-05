Мощность популярных моделей iPhone сравнили

PhoneArena: оперативная память существенно повлияла на производительность iPhone

Размер оперативной памяти смартфона может влиять на быстродействие устройства заметнее, чем модель процессора. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты IT-портала поставили задачу выяснить, почему iPhone прошлых поколений работают существенно медленнее, чем новые девайсы. В ходе тестов специалисты высянили, что мощность устройства сильно зависит от оперативной памяти и процессора — причем размеры памяти имеет решающее значение.

Авторы проверили, как долго смартфоны Apple 2021 и 2022 годов выпуска могут держать приложения открытыми в памяти. Оказалось, что iPhone 13 с 4 гигабайтами оперативной памяти LPDDR4X и iPhone 14 Pro, который имеет 6 гигабайт оперативной памяти LPDDR5, могут оставлять открытыми до 20 приложений. Затем журналисты запустили на обоих девайсах 30 популярных приложений и выяснили, что iPhone 14 Pro выгрузил всего одну программу, тогда как iPhone 13 закрыл 10 приложений из-за нехватки памяти.

В заключении авторы отметили, что размер оперативной памяти имеет определяющее значение. По словам специалистов, чем больше размер памяти и выше скорость работы устройства, тем дольше смартфон будет считаться актуальным.

Ранее инсайдеры выяснили, что компания Apple запланировала заметно увеличить срок автономной работы своих смартфонов. Как отметили специалисты, батареи аппаратов серии iPhone 15 увеличатся примерно на 350-600 миллиампер-часов.