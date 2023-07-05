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08:42, 5 июля 2023Среда обитания

Коммунальщиков начнут штрафовать за отказ в перерасчете за ЖКУ

«Известия»: за отказ в перерасчете за ЖКУ коммунальщикам будет грозить штраф

Фото: РИА Новости

В России захотели ввести штрафы для коммунальщиков, которые отказывают в перерасчете необоснованно завышенной платы за ЖКУ управляющим компаниям, ТСЖ и другим профильным организациям. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, поддержанный правительством Башкирии.

С помощью штрафов предложили бороться с недобросовестными коммунальщиками. Так, если они не выполнят обязанность по оплате взыскания, то им будет грозить штраф. Должностным лицам придется заплатить до 30 тысяч рублей, юридическим — до 200 тысяч. При этом за неоднократное нарушение должностных лиц начнут штрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, а юридических — до 250 тысяч.

В законопроекте также говорится о штрафах за нарушение сроков перерасчета. В таком случае должностным лицам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей, юридическим — до 50 тысяч.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы юрист Константин Крохин объяснил, что получить перерасчет за нарушение разрешенных сроков отключения горячей воды можно после обращения в управляющую компанию или к поставщику в случае прямого договора.

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    Нина Ташевская
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