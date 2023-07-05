Мать подарила стеснительной дочери-геймерше пластическую операцию

В Китае мать подарила юной дочери пластическую операцию в надежде вернуть ее к реальности

В Китае мать подарила дочери-геймерше пластическую операцию, чтобы та проводила больше времени в реальности. Об этом сообщает South China Morning Post.

Жительница города Кайюань по фамилии Фэн рассказала в соцсети Weibo о необычном подарке, который она сделала юной стеснительной дочери. Обеспокоенная тем, что девочка проводит почти все свободное время за компьютерными играми, она предложила ей внести изменения во внешность. Мать сделала это в надежде на то, что после этого дочь почувствует себя более уверенно и вернется к общению с людьми за пределами виртуального пространства.

Когда моя дочь была в средней школе, у нее развилась зависимость от онлайн-игр. Мы с ее отцом беспокоились и задавались вопросом, стало ли причиной то, что она не очень красива и ей недостает уверенности в себе Миссис Фенг мать девочки

Девушка, которая лишь недавно поступила в университет, согласилась на предложение матери. Пластический хирург, осмотрев пациентку, предложил внести изменения в нос и подбородок выпускницы. План изменений был утвержден, операция прошла успешно. Мать осталась в восторге от результата. По ее словам, все родственники и друзья признали, что теперь ее дочь выглядит прекрасно.

Пользователи интернета не были так однозначны в своих реакциях. Одни восхитились материнской поддержкой и эмпатией Фэн, другие обрушились на нее с критикой за попытки найти косметическое решение реальной проблемы. «Это не девочке недостает уверенности в себе, а ее родителям», – написал один комментатор. Другой пользователь обратил внимание, что на видео девочку забирают из госпиталя на Porschе. По его мнению, обычным людям явно не стоит брать пример с такой семьи.

Согласно данным социологического исследования, проведенного iResearch, рынок медицинских эстетических процедур в Китае растет уже несколько лет. В 2021 году его объем оценивался в 218 миллионов юаней (2,65 миллиарда рублей), и ожидается, что к 2025 году этот показатель увеличится почти вдвое и достигнет 411 миллионов юаней (5 миллиардов рублей). Больше половины клиентов пластических хирургов в Китае — молодые люди до 30 лет.

Ранее сообщалось, что полиция в Таиланде арестовала наркокурьера, который пытался изменить внешность. Он перенес несколько пластических операций, чтобы стать похожим на красивого корейского мужчину.