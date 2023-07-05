Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:23, 5 июля 2023Среда обитания

В России разрешат реже мыть подъезды

Роспотребнадзор захотел изменить правила уборки общих помещений многоквартирных домов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Роспотребнадзор захотел изменить в санитарных правилах и нормах (СанПиН) правила уборки подъездов и разрешить реже проводить работы. Об этом сообщает «Российская газета».

С марта 2021 года коммунальщикам было предписано ежедневно проводить мытье общих помещений многоквартирных домов. До этого нормой считалось минимум раз в пять дней. Однако вскоре Роспотребнадзор обратился в Минстрой и заявил, что в правилах есть техническая неточность, а частота уборки подъездов должна устанавливаться решением общего собрания собственников.

На данный момент ведомство планирует исправить неточность. По предположениям изданиям, подъезды разрешат мыть реже, так как вернутся к норме, когда объекты мыли раз в пять дней. Ежедневную влажную уборку будут проводить в помещениях общежитий и центров временного размещения.

Ранее в России захотели ввести штрафы для коммунальщиков, которые отказывают в перерасчете необоснованно завышенной платы за ЖКУ управляющим компаниям, ТСЖ и другим профильным организациям. Таким способом предложили бороться с недобросовестными коммунальщиками.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные нанесли удар по дислокациям «Кракена» и «Грузинского легиона»

    Женщине дали совет о романе с женихом подруги

    53-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в купальнике и порадовала фанатов

    Число погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС снова возросло

    МИД КНР пригласил главу евродипломатии в Китай «в любое удобное для него время»

    В ДНР заявили о третьей волне украинского контрнаступления

    ФСБ задержала в аэропорту финансировавшего ВСУ россиянина

    Изнасиловавшего жену знакомого россиянина осудили на три года

    Создателей финансовой пирамиды осудят за хищение миллиарда рублей у россиян

    Орбиту МКС подняли на 3,25 километра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости