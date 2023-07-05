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14:05, 5 июля 2023Среда обитания

Стала известна дальнейшая судьба пустующего жилья заключенных в России

Заключенным в России сохранят права на остающееся без присмотра жилье

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Осужденным в России сохранят права на принадлежащее им жилье до конца срока заключения. Закон, где прописана дальнейшая судьба такого имущества, одобрил Совет Федерации (СФ), пишет РИА Новости.

Новой статьей дополнят Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Теперь, если у осужденного нет возможности самостоятельно обеспечить сохранность дома или квартиры и в них никто законно не проживает, за помещением присмотрит суд. По ходатайству заключенного он вынесет постановления, где будут прописаны конкретные меры по обращению с указанным имуществом, а также органы, на которые возложат обязанности по принятию таких мер, сказано в одобренном СФ документе.

Суд может запретить без участия осужденного переписывать квартиру на другого человека, ограничить права на жилое помещение и его обременения, временно или постоянно регистрировать граждан на жилплощади. Кроме того, квартиру или дом могут опечатать и регулярно проверять целостность пломбы. Заключенный также может подать ходатайство, чтобы отменить эти меры.

Ранее в России предложили вести учет пустующих домов и квартир. По словам авторов инициативы, это поможет более эффективной реализации нацпроекта по обеспечению жильем. Эксперты отметили, что нормой считается, когда пустует примерно пять процентов жилого фонда, а все, что свыше, уже свидетельствует о затоваривании рынка.

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    Нина Ташевская
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