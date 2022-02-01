В России предложили вести учет пустующего жилья

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева в беседе с РИА Новости предложила начать вести в России статистику пустующего жилого фонда, в том числе для более эффективной реализации задач нацпроекта по жилью.

Экономист отметила, что сегодня часть жилого фонда в стране попросту брошена, в частности, в северных регионах и деревнях. При этом нет понимания, каков его объем. Косарева указала, что подобный учет ведется «во всех странах», а России подобную статистику не ведут, «а ведь это очень важно».

По словам Косаревой, нормой считается, когда пустует примерно пять процентов жилого фонда, а все, что свыше, уже свидетельствует о затоваривании рынка. По ее мнению, этот фактор нужно учитывать в том числе в контексте задачи по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. «Подсчет пустующего фонда — занятие дорогостоящее, но это нужно делать», — резюмировала она.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, что сотрудники силовых ведомств, судьи, учителя, медики и ряд госслужащих могут претендовать на получение жилья от государства в России. По ее словам, для того, чтобы получить бесплатное жилье или субсидию на него, необходимо соответствовать установленным законодательством требованиям. акже служебное или собственное жилье или субсидию на его приобретение могут получить депутаты, сотрудники налоговой, таможни и других государственных органов, если нуждаются в нем.