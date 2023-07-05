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17:58, 5 июля 2023Россия

РЖД восстановили работу сайта и приложения

В РЖД заявили, что восстановили работу сайта и приложения, несмотря на хакерские атаки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру »

РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения, несмотря на продолжающуюся хакерскую атаку. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки», — говорится в публикации. Отмечается, что в связи с продолжением атаки и повышенной нагрузкой в работе ресурсов компании все еще могут наблюдаться затруднения.

О хакерской атаке на сайт и приложение РЖД стало известно ранее в среду, 5 июля. В компании заверили, что кассы на станциях и вокзалах работали штатно, а билеты продавались в обычном режиме.

В мае сообщалось о кибератаке на системы фонда «Сколково». В пресс-службе организации тогда рассказали, что злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. В связи с этим отдельные сервисы «Сколково» были недоступны.

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    Маргарита Щигарева
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