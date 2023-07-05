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16:17, 5 июля 2023Моя страна

В Тульской области открылась выставка работ Никаса Сафронова

В родовом имении графов Бобринских открылась выставка Никаса Сафронова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В родовом имении графов Бобринских в Тульской области открылась выставка работ известного российского художника Никаса Сафронова под названием «О чем молчат картины». Об этом пишет пресс-служба Тульского музейного объединения.

Отмечается, что в экспозиции представлены свыше 60 работ именитого художника. Выставка продлится до 1 октября.

«Это уникальная возможность увидеть в одном зале произведения разных направлений и разного времени написания», — говорится в сообщении.

Ранее в июле стало известно, что в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан откроется выставка женских украшений из фондов Российского этнографического музея.

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    Фариза Бацазова
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