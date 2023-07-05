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10:23, 5 июля 2023Силовые структуры

Задержание готовившего теракт на объекте энергетики Сахалина попало на видео

ФСБ показала видео задержания россиянина, готовившего по заданию СБУ теракт на Сахалине

ФСБ показала видео задержания 43-летнего россиянина, готовившего теракт на объекте энергетики и в военном комиссариате Сахалина. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики задерживают мужчину на улице и ведут к машине, после чего отвозят в его квартиру. В ней сотрудники ведомства нашли компоненты и инструкцию для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройств.

На видео мужчина признался, что работал на Службу безопасности Украины (СБУ) и собирался совершить теракт ночью, чтобы «меньше попадаться на камеры». После этого он должен был отправить своему куратору отчет о проделанной работе.

Ранее сообщалось, что задержанный придерживается взглядов украинского неонацизма. В отношении него возбудили уголовные дела по части 1 статьи 30 и статье 205 («Приготовление к теракту») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

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    Илона Палей
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