Россиянин из-за мук совести признался полиции в краже сала 10 лет назад

Житель Камчатки из-за мук совести и бессонницы явился с повинной о краже сала в 2013 году

В поселке Усть-Камчатск 48-летний местный житель пришел в полицию с повинной и рассказал, что 10 лет назад украл сало. Об этом в среду, 5 июля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Теперь мужчину обвиняют в преступлении по пункту «а» части 3 статьи 158 («Кража с незаконным проникновением в жилище») УК РФ. Уголовное дело возбудили еще в 2013 году, когда потерпевший заявил о краже из своей квартиры верхней одежды и трех килограммов сала. Однако виновного найти не смогли и в 2014 году расследование приостановили.

2 июля 2023 года в преступлении сознался местный житель. Он в подробностях описал обстоятельства совершенного преступления и обстановку в квартире на тот период, а также признался, что вещи обменял на спиртное, а сало съел. Мужчина пояснил, что в полицию его привели проблемы со сном и муки совести из-за своего проступка. Он возместил ущерб и принес извинения потерпевшему. Уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщалось, что в Саратове задержали главу отделения МВД, укравшего более трех тысяч литров паленого алкоголя.