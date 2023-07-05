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09:31, 5 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о подготовке СБУ к изъятию машин у граждан в Харьковской области

Марочко: СБУ и ВСУ готовятся изымать у граждан машины в Харьковской области

Фото: Carlos Barria / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Вооруженными силами страны готовятся изымать у граждан машины и технику в Харьковской области, рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

По словам местных жителей, в регионе начались совместные рейды украинских силовиков на частные предприятия и фермерские хозяйства с целью получения данных об имеющейся у них технике и автотранспорте, которые можно будет использовать в военных целях.

Как стало известно Марочко, особый интерес для СБУ и ВСУ вызывают внедорожники, грузовики, экскаваторы и тягачи.

Ранее Марочко констатировал уменьшение количества западной техники у ВСУ. По его словам, такие выводы можно сделать из результатов объективного контроля линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении.

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    Варвара Кошечкина
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