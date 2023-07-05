В США захотели убедить сенатора не мешать поставкам F-16 Турции

Punchbowl News: Госдеп пытается убедить сенатора Менендеса не мешать поставкам F-16 Турции

Госдеп США ведет переговоры с сенатором Робертом Менендесом и пытается убедить его не препятствовать поставкам Турции американских истребителей F-16. В том случае, если техника будет предложена в обмен на пропуск Швеции в НАТО, пишет издание Punchbowl News со ссылкой на источники.

Представители администрации США выразили готовность продать самолеты на 20 миллиардов долларов. Американская сторона дает понять, что у конгресса и у сенатского комитета по международным отношениям, который возглавляет Менендес, может быть свое мнение по данному вопросу.

«Высшие чины администрации Байдена хотят быть уверены, что Менендес с его полномочиями в отношении торговли оружием не помешает им, если они захотят заключить сделку с Турцией», — говорится в статье.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая 2022 года вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Процесс вхождения Швеции в альянс был приостановлен.

3 июля спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш назвал несбыточной мечтой для Швеции вступление в НАТО. Политик также напомнил, что между Турцией, Швецией и Финляндией действует тройное соглашение.