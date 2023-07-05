На площади Тысячелетия в Казани стартует международное ралли «Шелковый путь»

В Татарстане пройдет международное ралли «Шелковый путь», на стартовый подиум поднимутся 98 экипажей. Об этом пишет агентство «Татар-информ».

Мероприятие состоится в четверг, 6 июля, на площади Тысячелетия в Казани. Перед церемонией старта проведут праздничную программу, которая начнется в 16:30. Для гостей и участников выступят музыкальные и хореографические коллективы, посвященные ралли, гостеприимству татарского народа и 10-летию Универсиады в Казани. Кроме того, зрители также увидят трюковые представления мото- и квадро- фристайлеров, городок ралли. Во время шоу разыграют квадроцикл «Русская механика».

После праздничной программы в 19:00 начнется церемония старта ралли. Как сообщают организаторы, участников ждут девять этапов, а дистанция составит более пяти тысяч километров. Таким образом, за девять дней гонщики пересекут 13 регионов России: Татарстан, Башкортостан, Челябинскую, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Тамбовскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, Москву.

Финиш ралли запланирован на 15 июля на Васильевском спуске у стен московского Кремля.

Ранее в июле тысячи жителей разных городов России побывали в Казани на ежегодном заезде «Ночной велофест». Мероприятие состоялось в субботу, 1 июля. Известно, что в нем приняли участие 4,5 тысячи человек, среди которых были гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тюмени и соседних городов Татарстана.