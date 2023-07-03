Тысячи россиян приняли участие в ночном заезде на велосипедах

Жители городов России приехали на «Ночной велофест» в Казань

Тысячи жителей разных городов России побывали в Казани на ежегодном заезде «Ночной велофест». Об этом сообщает KP.RU.

Мероприятие состоялось в субботу, 1 июля. Известно, что в нем приняли участие 4,5 тысячи человек, среди которых были гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тюмени и соседних городов Татарстана.

В 2023 году 17-километровый маршрут посвятили десятилетию со дня проведения Летней Универсиады. Велосипедисты проехали от Поволжского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма до экстрим-парка «Урам».

Как рассказали в Комитете по развитию туризма города, во время заезда они слушали аудио-экскурсию, лекции от блогеров и активистов велосообщества, а также выступление духовой группы Just Brass.

В июне сообщалось, что под Чебаркулем в Челябинской области проведут гонки с собаками на сапбордах. Соревнование устроят в рамках «Дог форума», оно пройдет с 6 по 9 июля. Собаки и их хозяева также посоперничают на суше: желающие смогут принять участие в гонке на трассе в 1,5 километра с полосой препятствий.