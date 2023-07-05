На популярном курорте России сильно подешевело жилье

SRG: за июнь 2023 года вторичное жилье в Сочи подешевело на 1,89 процента

В июне 2023 года Сочи, который считается популярным курортом в России, стал лидером рейтинга по снижению цен на вторичное жилье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

По данным аналитиков, за месяц квадратный метр жилья в Сочи подешевел на 1,89 процента, до 231,2 тысячи рублей. Сильное сокращение стоимости также зафиксировали в Улан-Удэ — на 0,84 процента, до 103,9 тысячи рублей. Топ-3 списка замкнул Курск с динамикой в 0,39 процента. Ниже в списке расположились Пенза (на 0,36 процента), а также Астрахань и Калининград (на 0,2 процента в каждом).

В компании отметили, что в июне стоимость недвижимости снизилась в шести городах из 50 крупнейших. При этом наибольший прирост зафиксировали в Кемерове — на 2,99 процента. В Москве квадратный метр подорожал на 1,88 процента, в Санкт-Петербурге — 0,1 процента.

Ранее эксперты федеральной компании «Этажи» пришли к выводу, что за июнь среди российских городов-миллионников вторичное жилье больше всего подорожало в Нижнем Новгороде. Вторую строчку рейтинга разделили Ростов-на-Дону, Омск и Челябинск. Топ-3 списка замкнули Волгоград и Самара.