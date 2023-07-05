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09:44, 5 июля 2023Забота о себе

Женщине дали совет о романе с женихом подруги

Коуч Грин посоветовала переспавшей с женихом подруги женщине не портить невесте свадьбу

Фото: Alejandra Quiroz / Unsplash

Женщине, переспавшей с женихом подруги, не следует портить ей свадьбу, уверена коуч по отношениям Джейн Грин. Такой совет она дала в своей колонке в издании Daily Mail.

Женщина рассказала Грин, что год назад была любовницей мужчины, который женится на ее подруге. Они сперва поддались чувствам, а спустя несколько недель завершили роман. При этом они решили сохранить его в тайне и договорились не вспоминать о нем.

Несколько недель назад он сделал предложение подруге, и я радовалась за нее, в том числе по эгоистичным причинам — я не разрушила ее отношения. Но потом она пригласила меня на свадьбу в качестве подружки невесты. Непонятно, как в такой ситуации можно согласиться. Но и сказать нет тоже нельзя, это будет подозрительно

автор письма

Грин ответила, что все делают ошибки, поэтому нужно действовать так, чтобы навредить меньшему количеству людей. «Если отказ быть подружкой невесты причинит ей больше боли, нужно согласиться. Будем честны, это не ваш день, не вашего чувства стыда, это ее день», — отметила она.

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Ранее завязавшим романы с мужьями подруг женщинам давала совет коуч Колин Нолан. Она отметила, что стоит узнать у мужчины о серьезности его намерений и оценить все риски такого рода отношений.

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    Александра Лисица
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