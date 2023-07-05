Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:19, 5 июля 2023Культура

Лидер «Ногу свело!» решил оспорить статус иноагента

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский решил оспорить статус иноагента

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Лидер российской рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский, признанный иноагентом, решил оспорить данный статус, присвоенный ему Министерством юстиции, и подал заявление в суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, заседание назначено на 17 июля. Покровский был признан иноганетом 31 марта 2023 года. Сообщается, что на данный момент исполнитель находится в США.

Ранее в Госдуме объяснили механизм снятия статуса иноагента. До этого сообщалось, что рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) подал иск в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иностранного агента. Оспорить аналогичный статус также решили певица Земфира, ведущий Максим Галкин, блогер Илья Варламов и певец Семен Слепаков (все внесены Минюстом в реестр иноагентов).

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Что об этом думают в России?

    Администрации Байдена запретили общаться с платформами соцсетей

    МАГАТЭ сообщило об итогах проверки Запорожской АЭС на минирование

    В Белоруссии допустили применение ядерного оружия в случае вторжения в страну

    Число пострадавших при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле резко выросло

    Администратору Telegram-канала «Адские бабки» Инне Чуриловой вынесли приговор

    Звезда «Реальных пацанов» раскрыла подробности отношений с мужем-итальянцем

    Во Франции испугались использования переданного Киеву оружия протестующими

    В Москве разрешили прокладывать автодороги в национальных парках

    Кейт Миддлтон уличили в подражании принцессе Диане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости