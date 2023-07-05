Лидер «Ногу свело!» решил оспорить статус иноагента

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский решил оспорить статус иноагента

Лидер российской рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский, признанный иноагентом, решил оспорить данный статус, присвоенный ему Министерством юстиции, и подал заявление в суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, заседание назначено на 17 июля. Покровский был признан иноганетом 31 марта 2023 года. Сообщается, что на данный момент исполнитель находится в США.

Ранее в Госдуме объяснили механизм снятия статуса иноагента. До этого сообщалось, что рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) подал иск в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иностранного агента. Оспорить аналогичный статус также решили певица Земфира, ведущий Максим Галкин, блогер Илья Варламов и певец Семен Слепаков (все внесены Минюстом в реестр иноагентов).