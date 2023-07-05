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20:36, 5 июля 2023Наука и техника

Противолодочный Ту-142 Северного флота выполнил полет в Арктике

Северный флот: противолодочный самолет Ту-142 выполнил девятичасовой полет в Арктике

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дальний противолодочный самолет Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает РИА Новости.

«Продолжительность полета экипажа Ту-142 составила более 9 часов. Экипаж противолодочного самолета выполнил полет над акваторией Баренцева и Карского морей, а также южной части Северного Ледовитого океана», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж самолета провел ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

В пресс-службе подчеркнули, что полет Ту-142 Северного флота проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Ту-142 стал развитием самолета разведки и целеуказания Ту-95РЦ. Эти самолеты применяют для дальней океанской разведки, дежурства в системе поисково-спасательной службы, а также для поиска и слежения за подлодками.

В мае в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщили, что экипажи самолетов Ту-142М3 морской авиации ТОФ в ходе учебно-тренировочных полетов над Тихим океаном обнаружили подлодку условного противника и навели на нее надводный корабль флота.

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    Даниил Иринин
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