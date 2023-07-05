Двухголовый теленок-мутант выжил и стал знаменитостью

Newsflare: в Индии на свет появился теленок-мутант с двумя головами

Родившийся в Индии теленок с двумя сросшимися головами выжил и стал объектом поклонения. Об этом сообщает Newsflare.

Теленок-мутант появился на свет в деревне Мангар, штат Уттар-Прадеш, 21 июня. У него две головы, которые срослись нижними челюстями, так что одна из них перевернута макушкой к земле. Хотя телята с подобными аномалиями развития редко живут дольше нескольких часов или дней, теленок из Мангары чувствовал себя хорошо и самостоятельно питался материнским молоком даже через неделю после рождения.

Появление двухголового теленка было воспринято верующими как знамение свыше, а сам он сразу же стал знаменитостью. Известие о необычном животном привлекло в деревню множество паломников из соседних районов.

Ученые называют такое отклонение полицефалией. Оно может встречаться у различных видов животных, включая кошек, коз, свиней, овец, мышей, птиц и черепах, а также у людей. Полицефалия возникает в результате генетической аномалии или повреждения нервной системы во время развития эмбрионов.

Ранее сообщалось, что 19 июня в Таиланде родился теленок-мутант с двумя головами. Животное получило кличку Каток и также стало предметом поклонения местных жителей.