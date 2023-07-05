Названа цель отработки ударов НАТО по Москве

Депутат Госдумы Чепа: НАТО отрабатывает любые сценарии конфликта с Россией

НАТО отрабатывает пуски ракет по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы расходовать большие бюджеты и иметь возможность их легализации. Кроме того, альянс должен отрабатывать любые сценарии конфликта, в том числе и с пуском ракет по России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«НАТО получает от союзных государств колоссальные деньги, и этот бюджет нужно как-то расходовать. Естественно, что различные учения, тренировки — это возможность объяснить и легализовать выделенные бюджеты. Так что отработка пуска ракет по Москве — это не что-то новое и неожиданное для нас. Мы знали об этом и раньше», — сказал Чепа.

Он также добавил, что альянс отрабатывает любые возможные сценарии конфликтов. В том числе и выход текущей ситуации с Украиной из-под контроля, когда может реализоваться самый негативный вариант развития событий.

«Но это не должно пугать, потому что эта песня старая. В любом случае в ответ на это мы готовим свой контрудар», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что авиация НАТО почти каждый месяц отрабатывает пуски крылатых ракет по Москве и Санкт-Петербургу из воздушного пространства Восточной Европы в рамках учебной деятельности. Подчеркивалось, что НАТО начинает серьезно рассматривать возможность вооруженного конфликта с государствами, прежде всего восточного вектора, в том числе с Россией и Белоруссией.

