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12:19, 5 июля 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили об отработке пусков авиации НАТО по Москве

Белорусский полковник Богодель: авиация НАТО отрабатывает пуски крылатых ракет по Москве

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Авиация НАТО почти каждый месяц отрабатывает пуски крылатых ракет по Москве и Санкт-Петербургу из воздушного пространства Восточной Европы в рамках учебной деятельности. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель, передает ТАСС.

«Буквально нет такого месяца, чтобы те же самые бомбардировщики стратегические B-52 не выходили и не изображали элементы, связанные с пуском крылатых ракет в сторону того же Санкт-Петербурга, Москвы или еще чего-то», — сказал он и добавил, что вдоль белорусских границ постоянно проходят полеты разведывательной авиации.

По словам полковника, в данный момент НАТО начинает серьезно рассматривать возможность вооруженного конфликта с государствами, прежде всего, восточного вектора, в том числе с Россией и Белоруссией. При этом Богодель считает, что в настоящий момент прямой угрозы начала войны нет, но подобные приготовления проводятся.

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Он также назвал действия НАТО около границ попыткой запугивания Союзного государства. Полковник уточнил, что в ответ на деятельность блока, в том числе учебно-боевую, Белоруссия принимает адекватные меры, которые направлены на сдерживание вероятной агрессии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов альянса в непосредственной близости от границ государства.

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    Кристина Есикова
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