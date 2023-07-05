В Белоруссии заявили об отработке пусков авиации НАТО по Москве

Белорусский полковник Богодель: авиация НАТО отрабатывает пуски крылатых ракет по Москве

Авиация НАТО почти каждый месяц отрабатывает пуски крылатых ракет по Москве и Санкт-Петербургу из воздушного пространства Восточной Европы в рамках учебной деятельности. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель, передает ТАСС.

«Буквально нет такого месяца, чтобы те же самые бомбардировщики стратегические B-52 не выходили и не изображали элементы, связанные с пуском крылатых ракет в сторону того же Санкт-Петербурга, Москвы или еще чего-то», — сказал он и добавил, что вдоль белорусских границ постоянно проходят полеты разведывательной авиации.

По словам полковника, в данный момент НАТО начинает серьезно рассматривать возможность вооруженного конфликта с государствами, прежде всего, восточного вектора, в том числе с Россией и Белоруссией. При этом Богодель считает, что в настоящий момент прямой угрозы начала войны нет, но подобные приготовления проводятся.

Он также назвал действия НАТО около границ попыткой запугивания Союзного государства. Полковник уточнил, что в ответ на деятельность блока, в том числе учебно-боевую, Белоруссия принимает адекватные меры, которые направлены на сдерживание вероятной агрессии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов альянса в непосредственной близости от границ государства.