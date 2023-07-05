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12:43, 5 июля 2023Среда обитания

Жителей Нидерландов предупредили о разрушительном шторме

KNMI: в нескольких регионах Нидерландов ввели «красный» уровень опасности из-за шторма
СюжетТорнадо в США:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ana Fernandez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В нескольких регионах Нидерландов ввели «красный», максимальный, уровень погодной опасности из-за надвигающегося на страну шторма «Поли». Об этом говорится на сайте Королевской метеорологической службы (KNMI).

Максимальный уровень погодной опасности введен в Северной Голландии, провинциях Флеволанд, Фрисландия и в районе озера Эйсселмер. Ветер в этих регионах может достигать скорости 100-120 километров в час. Максимальный уровень опасности означает, что население должно срочно принять меры для защиты себя и своего имущества.

В остальной части Нидерландов введен «оранжевый» и «желтый» уровень опасности. В этих районах порывы ветра могут достигать 75-100 километров в час. Из-за угрозы шторма аэропорт Амстердама Схипхол предупредил о возможной отмене рейсов с 11:00 по 15:00 по местному времени (10:00 — 14:00 мск). Поезда с 09:00 по местному времени (08:00 мск) отменили в Северной Голландии и Флеволанде.

В конце июня несколько торнадо и штормов обрушились на Центральную Индиану и Арканзас в США. Больше всего пострадали деревенские дома, десятки из которых оказались разрушены. Для городов последствия шторма оказались менее разрушительными.

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    Мария Черкасова
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