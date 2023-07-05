В Венгрии припомнили помощь России с вакциной во время пандемии

Глава МИД Венгрии припомнил помощь России с поставками вакцины «Спутник» во время пандемии

Россия помогала Будапешту с поставками вакцины «Спутник» во время пандемии, припомнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

«Благодаря этому миллион венгров смогли сделать прививки российской вакциной "Спутник". Стоит вспомнить, что, когда (...) весь континент ждал вакцин, мы приняли стратегическое решение закупить вакцины на Востоке, не дожидаясь, пока они поступят с Запада», — сказал он.

По его словам, венгры благодарны российскому министру здравоохранения Михаилу Мурашко вопреки геополитической ситуации.

Ранее в США отвергли версию о начале пандемии из-за инцидента в Уханьском институте вирусологии (УИВ). Отмечается, что американская разведка нет имеет свидетельств того, что до пандемии произошел некий инцидент, который был связан с персоналом УИВ и мог привести к распространению вируса.

