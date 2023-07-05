Роскачество развеяло миф о недорогом вине

Роскачество назвало мифом утверждение о том, что недорогое вино является плохим

Утверждение о том, что недорогое вино плохое — миф, на полках есть много качественного товара российского производства в низком ценовом сегменте. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.

При выборе товара стоит учитывать и сам магазин, где совершается покупка, отметили в ведомстве. Также в Роскачестве напомнили — «чем крупнее производитель, тем дешевле может быть его вино».

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала, что прошлогодний топ-50 лучших образцов на 50 процентов составили вина в ценовой категории до 500 рублей — 12 высоко оцененных из них были куплены по цене от 169 до 399 рублей.

Ранее в Роскачестве рассказали, что замаскировать недостатки вина можно, если предварительно сильно охладить напиток.