Роскачество рассказало о способе замаскировать недостатки вина

В Роскачестве сообщили, что холод позволяет замаскировать некачественное вино

В Роскачестве рассказали, что замаскировать недостатки вина можно, если предварительно сильно охладить напиток. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что вкус одного и того же вина может варьироваться в зависимости от температуры подачи. «Холод скрывает аромат, во вкусе вы чувствуете только легкую кислинку. Таким образом в кафе где-нибудь на юге Европы или в российских барах нередко "прячут" недостатки вина», — пояснил руководитель экспертной группы «Винный гид России» Артур Саркисян.

Он также подчеркнул, что чем проще вино, тем ниже должна быть температура подачи. Так, по словам эксперта, коллекционное шампанское следует подавать не слишком охлажденным, в то время как простое красное вино лучше все же охладить. «Комнатная температура подачи красного вина — это вообще миф», — заявил Саркисян.

Уточняется, что для легких красных вин диапазон подачи должен начинаться от 12 градусов, а для выдержанных доходить до 16 градусов. Рекомендуемая температура подачи легких белых вин составляет от 10 до 11 градусов, а что касается выдержанных в дубе, то для них подойдет температура до 12-14 градусов. У розовых вин этот диапазон равен 8-12 градусам, а у сладких и полусладких игристых — от 7 и до 13.

Эксперты утверждают, что для охлаждения напитков, помимо холодильника, можно также использовать снег. «Если есть возможности вынести бутылку на улицу, через 10 минут в сугробе она уже достигнет "нужной кондиции"», — отметили в Роскачестве.

Ранее были перечислены критерии качественного шампанского. Сообщалось, что настоящее игристое вино не должно содержать ароматизаторы и красители.