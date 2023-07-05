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18:56, 5 июля 2023Моя страна

Новый водовод появится в Ахтынском районе Дагестана

В Ахтынском районе Дагестана появится новый водовод

Фото: Александр Нечепуренко / ТАСС

В Ахтынском районе Дагестана в 2024 году начнется строительство нового водовода. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, это позволит обеспечить качественной питьевой водой четыре села. «Работы по возведению нового водовода в Ахтынском районе планируется начать уже в будущем году за счет республиканской инвестиционной программы. Строительство нового водовода обеспечит качественной питьевой водой сразу четыре населенных пункта: Зрых, Хрюг, Луткун и Ахты», — рассказал глава муниципалитета Абдул-Керим Палчаев.

По его словам, сейчас объект проектируется.

Ранее сообщалось, что в Дагестане захотели построить морской курорт, который стал бы аналогом Сочи. В качестве предварительной площадки выбрано побережье Каспийского моря — там может появиться комплекс площадью 200 гектаров на 30 тысяч гостиничных номеров.

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    Варвара Кошечкина
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