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19:44, 5 июля 2023Бывший СССР

ВСУ атаковали администрацию Волновахи

Мэр Волновахи Зинченко сообщил об ударе ВСУ по администрации города и повреждении здания

Фото: Telegram-канал «АГС_Z_Донбасса_РЕЗЕРВ»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по администрации Волновахи Донецкой народной республики (ДНР), в результате атаки поврежден один из этажей в левом крыле здания. Об этом сообщил мэр города Константин Зинченко, передает РИА Новости.

По его словам, было два прилета. «Один в левое крыло здания, другой около здания. Разрушения есть», — уточнил мэр. Зинченко добавил, что в настоящее время оценивается серьезность повреждений.

Ранее в Бердянске Запорожской области прозвучала серия взрывов. Отмечалось, что детонации прогремели в результате попытки украинской армии нанести удар по городу. Кроме того, сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету в районе Бердянска.

Ночью 4 июля в Донецке прозвучали взрывы. Звуки мощных детонаций были слышны в центре города. Помимо этого, взрывы прогремели в Макеевке.

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    Кристина Есикова
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