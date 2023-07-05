ВСУ атаковали администрацию Волновахи

Мэр Волновахи Зинченко сообщил об ударе ВСУ по администрации города и повреждении здания

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по администрации Волновахи Донецкой народной республики (ДНР), в результате атаки поврежден один из этажей в левом крыле здания. Об этом сообщил мэр города Константин Зинченко, передает РИА Новости.

По его словам, было два прилета. «Один в левое крыло здания, другой около здания. Разрушения есть», — уточнил мэр. Зинченко добавил, что в настоящее время оценивается серьезность повреждений.

Ранее в Бердянске Запорожской области прозвучала серия взрывов. Отмечалось, что детонации прогремели в результате попытки украинской армии нанести удар по городу. Кроме того, сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету в районе Бердянска.

Ночью 4 июля в Донецке прозвучали взрывы. Звуки мощных детонаций были слышны в центре города. Помимо этого, взрывы прогремели в Макеевке.