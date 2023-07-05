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01:10, 5 июля 2023Россия

Мишустин спрогнозировал рост российского ВВП

Премьер-министр России Мишустин надеется, что рост ВВП по итогам года составит более 2%

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным спрогнозировал рост российского ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик выразил надежду, что рост ВВП по итогам года составит более двух процентов. По его словам, драйвером роста является обрабатывающая промышленность.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что инфляция в России начала замедляться: после роста потребительских цен в марте-апреле прошлого года сейчас она составляет 3,2 процента. По его словам, по итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1 процента вместо прогнозируемых 8-20 процентов. Глава ведомства добавил, что доходы граждан при этом снизились на один процент в годовом выражении, но вскоре снова начали расти.

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    Марина Совина
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