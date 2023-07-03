В Минфине заявили о замедляющейся в России инфляции

Силуанов: инфляция в России начала замедляться, она составляет 3,2 процента

Инфляция в России начала замедляться: после роста потребительских цен в марте-апреле прошлого года сейчас она составляет 3,2 процента. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, его цитирует ТАСС.

По итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1 процента вместо прогнозируемых 8-20 процентов, добавил Силуанов. Доходы граждан при этом снизились на один процент в годовом выражении, но вскоре снова начали расти.

«Начиная с IV квартала прошлого года темпы роста в плюсовой зоне. Безработица в текущем году продолжала свой понижательный тренд», — заявил глава Минфина.

По обновленным данным Минэкономразвития, к концу года инфляция составит около 5,3 процента, а рост ВВП страны составит 1,2 процента. Реальные зарплаты населения по итогам 2023 года увеличатся на 5,4 процента, прогнозируют в ведомстве.

Как заявили аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), инфляция в стране замедляется по неочевидным причинам. Среди них — прекращение «переплаты за бренд», вызванное уходом с местного рынка зарубежных компаний, увеличение спроса на рубль за счет вхождения в состав России новых регионов, дефицит спроса из-за санкций и избыток сырьевых ресурсов на внутреннем рынке.

По словам директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова, рост цен в стране превысит целевой показатель регулятора в четыре процента. Это произойдет уже в третьем квартале — к концу года инфляция поднимется до уровня 4,5-6,5 процента. Добиться прогнозируемого результата удастся лишь в 2024 году, добавил эксперт.

