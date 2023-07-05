Сообщение о подготовке Россией провокации на ЗАЭС оказалось недостоверным

Данные о подготовке Россией провокации на Запорожской АЭС оказались недостоверными

4 июля в Telegram-канале террористической организации из Украины «Атеш» появилось сообщение, что по Энергодару в Запорожской области ездят российские мобильные радиационные лаборатории. Этот факт, по утверждениям авторов канала, доказывает, что Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС. Однако информация оказалась недостоверной.

В подтверждение своих убеждений авторы прикрепили фотографию, на которой запечатлен автомобиль Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. С 1 июля в городе действительно можно заметить подобные транспортные средства, однако это свидетельствует о начале медицинского и санитарно-эпидемиологического обслуживанию населения Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС.

Отряды медико-санитарного обеспечения аварийной готовности круглосуточно дежурят в Энергодаре и Запорожской АЭС и замеряют радиационный фон. Как сообщила 3 июня пресс-служба ФМБА России по итогам рабочей поездки руководителя ведомства Вероники Скворцовой в новые регионы, превышения пороговых уровней радиации на территории Энергодара и Запорожской АЭС не фиксировались.

Кроме того, по словам советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 5 июля намерены атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе.

Публикация получила охват преимущественно в украинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»