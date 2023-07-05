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02:31, 5 июля 2023Бывший СССР

Зеленского обвинили в покушении на День независимости США

Американский ветеран Дрейвен обвинил Зеленского в покушении на День независимости США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Американский ветеран Ноктис Дрейвен обвинил президента Украины Владимира Зеленского в покушении на День независимости США. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Человек, который не знает стыда. Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке», — прокомментировал он обращение украинского лидера к американцам.

Ветеран подчеркнул, что Украина не является союзником Соединенных Штатов, а американцы не поддерживают киевский режим. «99 процентов американцев не знали о существовании Украины до организованного Западом государственного переворота в 2014-2016 годах», — подчеркнул он.

По его словам, поставка вооружения Киеву не свидетельствует о поддержке гражданами США киевского режима, поскольку «коррумпированная» власть в стране не спрашивает мнение рядовых американцев.

Дрейвен также призвал Зеленского не осквернять День независимости США, используя его в своих целях.

Ранее сообщалось, что монумент «Родина-мать» в Киеве подсветили в цветах украинского и американского флагов. «Таким образом в Киеве, с помощью возведенного во времена СССР памятника, поздравили США с Днем независимости», — говорится в сообщении Telegram-канала «Политика Страны».

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    Марина Совина
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